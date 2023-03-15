مهمة شبه مستحيلة.. ليفربول يسعى لعودة تاريخية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا على ريال مدريد الإسباني، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين على ملعب "آنفيلد" قد انتهت بفوز كبير لريال مدريد بنتيجة 5-2.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت بريميوم 1".

مهمة شبه مستحيلة

ويدخل ليفربول مباراة اليوم متشبثا بآمال التأهل للدور المقبل من البطولة، حيث يتطلع لتحقيق فوز كبير، بفارق 4 اهداف، من أجل التأهل رسميا للدور ربع النهائي.

ويأمل ليفربول في تكرار العودة التاريخية التي حققها أمام برشلونة في موسم 2018/ 2019، في الدور نصف النهائي، بعدما خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، لينتصر في مباراة العودة بأربعة أهداف دون رد.

ويعقد "الريدز" آماله على نجم الفريق محمد صلاح والذي استعاد بعضًا من بريقه الهجومي بعد الفوز الكبير على مانشستر يونايتد، ويسعى لقيادة فريقه للفوز ومواصلة رحلة منافسته على دوري أبطال أوروبا الثاني في مسيرته الشخصية والسابع في تاريخ النادي.

على الجانب الآخر، يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز في مباراة الذهاب، وراغبًا في تكرار الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.

الغيابات

يغيب عن ليفربول في مباراة اليوم كل من: "لويس دياز، جو جوميز، تياجو ألكنتارا، كالفين رامسي" للإصابة.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم لاعبه ديفيد ألابا للإصابة أيضًا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مواجهة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: كورتوا

الدفاع: كامافينجا - ناتشو - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس - رودريجو – فالفيردي

تشكيل ليفربول المتوقع

من المتوقع أن يبدأ ليفربول مواجهة الريال بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتى، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينو، باجستيك، أليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.

طاقم التحكيم

يدير المباراة الحكم الألماني فيليكس زواير، ويعاونه مواطنوه ستيفان لوب، وماركو أشميلر، وسفين جابلونسكي، حكمًا رابعًا. فيما يدير ماركو فريتز غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه كريستيان دينجريت.