شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصرف للاعبين مكافأة الفوز على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى للاعبين مكافأة الفوز على طلائع الجيش، فى الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز تحفيزا لهم لمواصلة الانتصارات فى المباريات القادمة.

فى سياق مختلف استفسر الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش عن موعد عودة الأنجولى كريستوفر مابولو والغانى مورو ساليفو من بلادهما، للانضمام لتدريبات سيد البلد استعداداً لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة.

وغاب ساليفو ومابولولو عن تدريبات الاتحاد السكندرى خلال اليومين الماضيين بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفنى بالسفر لقضاء إجازة فى بلادهم والاطمئنان على أسرهم، كما عاد ثلاثى سيد البلد محمود علاء ومحمد محمود وفوزى الحناوى إلى التدريبات الجماعية.

ورفض زوران مانولوفيتش تعديل البرنامج التدريبى، حيث استقر على الالتزام بجميع المواعيد السابقة للمشاركه فى كأس الرابطة والمقرر إقامة مبارياته فى الفترة من 20 إلى 30 مارس.

ويعقد زوران جلسات مستمرة مع باللاعبين يطالبهم فيها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة بالدورى الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبى، مؤكداً لهم أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولا بد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، بينما خسر 6 مباريات.