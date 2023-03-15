شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. محمد مصيلحى صائد البطولات فى الكرة الطائرة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى من أبرز مدربى اللعبة من حيث تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء منذ توليه مهمة الفريق الأول.

محمد مصيلحى يمتلك لغة حوار قوية مع اللاعبين ميزته بتكوين كيمياء قوية مع نجوم الأهلى فى المباريات والبطولات، لا سيما أنه كان لاعبا على أعلى مستوى قبل الدخول فى عالم التدريب فهو من عائلة رياضية وشقيقه هانى مصيلحى مدرب منتخب الناشئين

ونجح مصيلحى مؤخرا فى حصد لقب البطولة العربية للفريق الأحمر بعد حصد لقب بطولة كأس السوبر فى نسختها الأولى، على حساب الغريم التقليدى فريق الزمالك.

واستطاع مصيلحى حصد 14 لقبا محليا وعربيا وإفريقيا مع الأهلى و18 انتصارا تاريخيًا على الزمالك وسلسلة لا هزيمة أسطورية برصيد 102 فوز متتالى و4 بطولات أفريقية.