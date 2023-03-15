شكرا لقرائتكم خبر عن يانكون يعقد جلسة خاصة مع الشناوى فى معسكر الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، من أجل الحديث عن أخطاء مباراة صن داونز التي خسرها المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين وظهر خلالها الحارس بمستوى متراجع للغاية.

أسدى يانكون بعض التعليمات للشناوى، خلال الجلسة، لغلق هذه الصفحة خاصة أن مباراة القطن الكاميرونى المقرر لها الجمعة المقبلة تعد فاصلة فى مشوار الأهلى بالبطولة، وناقش مدرب حراس الأهلي مع الشناوي بعض الأمور الفنية الخاصة لإستعادة فورمته الفنية والبدنية.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط.

وينتظر الأهلي هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلي في التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.