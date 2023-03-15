شكرا لقرائتكم خبر عن يانكون يعقد جلسة خاصة مع الشناوى فى معسكر الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
أسدى يانكون بعض التعليمات للشناوى، خلال الجلسة، لغلق هذه الصفحة خاصة أن مباراة القطن الكاميرونى المقرر لها الجمعة المقبلة تعد فاصلة فى مشوار الأهلى بالبطولة، وناقش مدرب حراس الأهلي مع الشناوي بعض الأمور الفنية الخاصة لإستعادة فورمته الفنية والبدنية.
وينتظر الأهلي هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.
وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.
ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلي في التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.
ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.