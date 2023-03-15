العشري يدرس مباريات زعيم الثغر ويصحح أخطاء لاعبى فاركو قبل كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، لعدم تكرارها فى مباراة الاتحاد السكندري بكأس رابطة الاندية.

أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواجهة تجمع الفريق الأول بنادي فاركو مع نظيره الاتحاد السكندري بملعب الآخير.

ويلتقي الفائز من مواجهة فاركو والاتحاد مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي بدور الـ 8.

ويدرس طارق العشري مباريات زعيم الثغر بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى كأس الرابطة بحثاً عن انتصار جديد للبرتقالى.

ويفقد فريق فاركو، بقيادة طارق العشري، جهود نجمه رامى صبري مدافع الفريق فى مباراة الاتحاد السكندري بدور الستة عشر لكأس الرابطة. وتعرض رامى صبري للطرد فى مباراة فاركو الاخيرة أمام الاسماعيلى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

ويسير طارق العشري بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق ، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل مع الاسماعيلى.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.