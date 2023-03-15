شكرا لقرائتكم خبر عن العشري يدرس مباريات زعيم الثغر ويصحح أخطاء لاعبى فاركو قبل كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، لعدم تكرارها فى مباراة الاتحاد السكندري بكأس رابطة الاندية.
أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواجهة تجمع الفريق الأول بنادي فاركو مع نظيره الاتحاد السكندري بملعب الآخير.
ويلتقي الفائز من مواجهة فاركو والاتحاد مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي بدور الـ 8.
ويدرس طارق العشري مباريات زعيم الثغر بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى كأس الرابطة بحثاً عن انتصار جديد للبرتقالى.
ويفقد فريق فاركو، بقيادة طارق العشري، جهود نجمه رامى صبري مدافع الفريق فى مباراة الاتحاد السكندري بدور الستة عشر لكأس الرابطة.
وتعرض رامى صبري للطرد فى مباراة فاركو الاخيرة أمام الاسماعيلى والتى انتهت بالتعادل السلبى.
ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.
اختار البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لاعب وسط نادي فاركو محمود جهاد ضمن قائمة المعسكر الذي ينطلق اليوم الاربعاء.
وسيخوض المنتخب الأوليمبي خلال المعسكر مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عام.