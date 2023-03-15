شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات مجموعة الصعيد اليوم.. وائل فرحان للجونة ولافيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم فى مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من المسابقة.

وجاءت اختيارات الحكام لمباريات الصعيد كالتالى..

أحمد حامد فهيم "حكم منطقة الدقهلية" يدير لقاء طامية والألومنيوم

محمد علي المنياوي "حكم منطقة المنيا" يدير لقاء الفيوم والمدينة المنورة

أحمد ربيع "حكم منطقة الفيوم" يدير لقاء ملوي وديروط

أحمد العباسي "حكم منطقة كفر الشيخ" يدير لقاء بترول أسيوط وكيما أسوان

وائل فرحان "حكم منطقة الإسماعيلية" يدير قمة المجموعة بين الجونة ولافيينا

إبراهيم رمضان "حكم منطقة أسيوط" يدير لقاء شبان قنا ومصر المقاصة

هيثم الشريف "حكم منطقة سوهاج" يدير لقاء النصر للتعدين والمنيا

ويستقبل فريق الجونة صاحب المركز الثالث فى مجموعة الصعيد برصيد 44 نقطة، فريق لافيينا متصدر الترتيب برصيد 47 نقطة، فى مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها خاصة أن الفارق بينهما 3 نقاط، ويسعى أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق الجونة باستغلال عاملى الأرض والجمهور فى اقتناص الثلاث نقاط والتساوى فى النقاط مع لافيينا ومواصلة رحلة البحث عن العودة مجددا للدورى الموسم المقبل، فى حين يأمل جورج جاليدى مدرب فريق لافيينا فى تحقيق الفوز وإبعاد أحد المنافسين على بطاقة الصعود من طريقه وتوسيع الفارق بينهما إلى 6 نقاط كاملة.

ويواجه فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها البترول فى انتزاع النقاط الثلاثة وانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الجونة ولافيينا للاستفادة من نتيجتها خاصة أن الفريقين يتنافسان معه على بطاقة الصعود للممتاز، فى المقابل يأمل على عاشور مدرب كيما أسوان فى خطف الفوز والتقدم أكثر فى جدول الترتيب لمحاولة التمسك ببعض الآمال فى العودة للقمة.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من النصر للتعدين والمنيا، وشبان قنا مع مصر المقاصة، مركز شباب طامية مع الألومنيوم، ملوى مع ديروط، وأخيرا فريق الفيوم مع المدينة المنورة.

وتختتم مباريات الجولة الثانية والعشرين من مجموعة الصعيد غدا الخميس بمواجهة تليفونات بنى سويف مع أسمنت أسيوط.