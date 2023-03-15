شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية للتجديف بمشاركة 600 لاعب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الجمهورية للتجديف بمشاركة 15 ناديًا من جميع أنحاء مصر، وذلك على مجرى النيل بالقاهرة وتستمر المنافسات حتى يوم السبت الموافق 18 مارس الجارى.

وتضم قائمة الأندية المشاركة فى البطولة كلًا من: "المقاولون العرب، اتحاد الشرطة، طلائع الجيش، النادى المصرى، نادى جامعة القاهرة، نادى الكهرباء، نادى الأقصر، نادى التجديف بأسوان، نادى الهيئة ببورسعيد، نادى تجديف المنصورة، نادى اليخت المصرى، نادى البنك الأهلى، نادى هيئة قناة السويس، نادى المعادى واليخت، القناة الرياضى".

ويبلغ عدد السباقات 153 سباقًا بين الفردى والزوجى بالدفة وبدون دفة والمزدوج المجداف ورباعى بدون دفة ورباعى بدفة ورباعى مزدوج المجداف وثمانى بدفة وذلك فى مراحل ناشئين تحت 16 سنة و 19 سنة و 23 سنة وبراعم تحت 14 سنة بالإضافة إلى مرحلة العمومي رجال وسيدات.

ويشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة نظرًا لأهمية بطولة الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو النورى رئيس اتحاد التجديف أن البطولة من المتوقع أن تشهد منافسة قوية للغاية، وهو ما سيفيد المنتخب المصرى فى دعم عناصره فى المرحلة المقبلة.