شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤكد أحقية وليد سليمان فى الحصول على الرخصة A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة أحقية وليد سليمان نجم الأهلى السابق فى الحصول على الرخصة a نافيا وجود أى مجاملة له كما تردد.

وقال جمال محمد على: إن سليمان حصل على الرخصة B عندما كان لاعبا عام 2015 لذا من حقه الحصول على الرخصة a حاليا.

وتابع أن سليمان من أوائل المدربين الذين تقدموا بالأوراق قبل موعد إغلاق الموعد النهائى من الاتحاد الأفريقى، ورغم أنه لاعب دولى كان يمكنه الدخول بالمسار السريع ولكنه أهل نفسه من قبل الاعتزال.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى قرر تعيين وليد سليمان لاعب الأهلى السابق نائبًا لرئيس قطاع الناشئين، وإعداده ليكون أحد الكوادر المؤهلة بقطاع الكرة فى المستقبل القريب.

ومن المقرر أن يقوم وليد سليمان بمعايشة مع فريق ليفربول الإنجليزى، ثم معايشة أخرى مع برشلونة الإسبانى.. فضلًا على قيامه فى الفترة الحالية بالحصول على بعض الدراسات من الجامعة الأمريكية، وقبلها حصل على دورة الفيفا من جامعة القاهرة.