شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عدد كبير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة من هو معلق مباراة ريال مدريد وليفربول والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في تمام الساعة الـ10 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الـ11 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

ريال مدريد وليفربول

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد قد انتهت على واقع فوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي كانت مثيرة للغاية والتي سجل فيها أهداف المباراة كلًا من كريم بنزيما هدفين وفينسيوس جونيور هدفين وإيدير ميليتاو.

فيما سجل أهداف فريق ليفربول كلًا من داروين نونيز ومحمد صلاح في الدقائق الرابعة والرابعة عشر في الشوط الأول.

ويسعى فريق ليفربول في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار على الرغم من صعوبة المهمة على ملعب سانتياجو برنابيو.

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية نقل مواجهة ريال مدريد وليفربول عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.