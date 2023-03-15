الامارات | رئيس الاتحاد الأوروبي يهدد أندية بسبب "رفض حضور جماهير زائرة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدّد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بمعاقبة الأندية التي تمنع انصار الفرق المنافسة من حضور المباريات خارج ديارها، بعد قرار نابولي الايطالية منع جماهير أينتراخت فرانكفورت الالماني، من متابعة مباراة فريقهم في ملعب دييغو مارادونا المقررة اليوم في إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال اوروبا.

وبموجب هذا القرار لن يحضر اي مشجع من فرانكفورت المباراة، لكن رئيس ويفا اعتبر هذا الامر سابقة خطيرة، وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الالماني "هذا الوضع لا يطاق، ونحن بحاجة ماسة إلى القيام بشيء حيال ذلك لأن القرار خاطئ تماما". واضاف "علينا أن نقول إذا حدث شيء كهذا، فلن تلعب الأندية في المدن الخاضعة للعقوبات. بكل بساطة سنقوم بتغيير القوانين".

ومنعت وزارة الداخلية الإيطالية في البداية جميع المشجعين من ألمانيا من الحضور بسبب العنف الذي رافق مباراة الذهاب في فرانكفورت عندما تم اعتقال تسعة أشخاص. ثم تم إلغاء الحظر السبت بعد استئناف من النادي الألماني، لكن مدينة نابولي حظرت الأحد جميع قاطني مدينة فرانكفورت.

رُفضت محاولة أينتراخت للطعن في الحظر وقرر النادي الألماني التنازل عن 2700 بطاقة دخول لانصاره والتي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واضاف تشيفيرين إنه من غير المقبول "أن تقرر السلطات الإيطالية فقط عدم السماح للجماهير الألمانية"، وكشف عن "دعم الاتحاد الأوروبي الذي انضم إلى دعوى قضائية أقامها نادي اينتراخت فرانكفورت" بشأن الحظر. وتقدم نابولي ذهابا بنتيجة 2-صفر ويملك الافضلية لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخه.