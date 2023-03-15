الامارات | أبطال أوروبا: خماسية هالاند رسالة شديدة اللهجة لمنافسي سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ مانشستر سيتي الإنكليزي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة توالياً، لكن خماسية المهاجم النروجي العملاق إرلينغ هالاند التي مزّقت شباك لايبزيغ الألماني خلال فوز فريقه الساحق 7-صفر، وجّهت رسالة شديدة اللهجة الى منافسي "سيتيزنس" في البطولة القارية هذا الموسم.

وكان مدرّب سيتي الإسباني جوزيب غوارديولا اعترف بأن عهده على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي، سيُحكم عليه من خلال تتويجه بدوري الأبطال من عدمه، رغم سيطرة فريقه على لقب الدوري الانكليزي الممتاز من خلال احرازه أربع مرات في السنوات الخمس الاخيرة. فبعد سبع سنوات من وصوله من بايرن ميونيخ الألماني، لا يزال الكاتالوني يلهث وراء احرز لقبه القاري الثالث، بعد ان نجح بقيادة برشلونة الى اللقب مرتين عامي 2009 و2011، علماً بانه بلغ النهائي مرة واحدة مع مع سيتي عندما خسر أمام تشلسي عام 2021.

ونجح هالاند في تدوين اسمه بأحرف ذهبية في 36 مباراة فقط خاضها مع سيتي من خلال تسجيله 39 هدفا في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي. وتابع حصد الارقام القياسية الواحد تلو الاخر وآخرها في دوري الابطال من خلال خماسيته في مرمى لايبزيغ، فبات ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد البرازيلي لويس أدريانو مع شاختار دانييتسك الأوكراني في أكتوبر 2014، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني في مارس 2012. ومن خلال هذا الانجاز بات هالاند البالغ من العمر 22 عاما، اصغر لاعب يجتاز حاجز الـ30 هدفاً مع 33 هدفاً في 25 مباراة في دوري الابطال.

وقال هالاند بعد مباراة لايبزيغ "أنا متعب جدا من كثرة الاحتفالات، قوتي الكبرى هي تسجيل الاهداف". وأشاد به مدرب لايبزيغ ماركو روزه الذي اشرف عليه عندما كان في دورتموند بقوله "لقد كان متعطشاً جداً. هو يسجل بالقدمين، بالرأس يفوز بالكرات الثانية، يقوم بالركض في العمق. بدت الامور سهلة بالنسبة اليه مساء اليوم (امس). لقد كانت امسية رائعة له".

كان باستطاعة هالاند أن يسجل المزيد من الاهداف والانفراد بالرقم القياسي في عدد الاهداف في مباراة واحدة من دوري الابطال لكن مدربه ارتأى اخراجه بعد مرور 63 دقيقة. علّق النروجي على ذلك بقوله "قلت له بأني كنت ارغب في تسجيل ثنائية من الهاتريك ، لكن ماذا بوسعي ان افعل؟".

ورد غوارديولا مازحاً على استبدال نجمه "ستكون حياته مملة لو حطم جميع الارقام قبل احتفاله بعيد ميلاده الثالث والعشرين". واعتبر المدرب الإسباني بأن هالاند تأقلم مع اسلوب لعب سيتي وبات مهاجما متكاملا لا يكتفي بتسجيل الاهداف، بل المشاركة باللعب وقال في هذا الصدد "لقد سجل 5 اهداف اليوم واعتقد بانه لمس الكرة 30 او 35 مرة (30). هذا ما نصبو اليه لاننا نعتقد بأنه عندما تشارك اكثر من الناحيتين الدفاعية والهجومية وعندما تصلك الكرة تكون اكثر دقة".

وتابع "يستطيع القيام بذلك، لكن من الصعب تسجيل الاهداف عندما لا تلمس الكرة لـ40 او 50 دقيقة. في بعض الاحيان يكون هالاند المخطئ لانه لا يتحرك، وفي احيان اخرى المسؤولية تقع علينا لاننا لا نجده". لطالما افتقد سيتي الى النجاعة الهجومية لا سيما في الأدوار المتقدمة من دوري الابطال في المواسم السابقة، لكن الامور قد تختلف مع وجود هالاند في صفوفه. وقد تكون الرسالة وصلت الى الفرق المنافسة.