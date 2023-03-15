شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الثنائي اليمني موشجي والذرة يحرزان فضية الزوجي بالبطولة العربية الـ 11 لرواد التنس في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احرز الثنائي اليمني الكابتن زهير موشجي والكابتن لطف الذرة، المركز الثاني وفضية فئة الزوجي في البطولة العربية الـ 11 لرواد التنس، في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعدما انسحب الموشجي والذرة من المباراة النهائية بسبب إصابة الذرة اثناء المباراة، ليتوج الثنائي العراقي محمد حسن وصلاح عبدالوهاب بالفوز وذهبية البطولة.

وأقيمت البطولة التي نظمتها الرابطة العربية لرواد التنس بالتنسيق مع الاتحاد العراقي للتنس وبرعاية نادي الصيد في بغداد، خلال الفترة من 4 حتى 11 مارس الجاري، بمشاركة 180 لاعبا ولاعبة يمثلون 17 دولة عربية ضمت (العراق البلد المضيف، واليمن، ومصر، والأردن، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، وسوريا، وليبيا، والجزائر، وتونس، والسودان، ولبنان، موريتانيا، والصومال، وجيبوتي).

وفي ختام البطولة أقيم حفل تكريمي حضره وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، وسفير اليمن في العراق الخضر مرمش، وعدد من السفراء العرب، ورئيس الرابطة العربية لرواد التنس خالد سعيد، وجرى خلال الحفل تكريم أبطال البطولة في جميع الفئات.