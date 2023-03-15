شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تقسم معسكر مارس لـ3 أفواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم على تقسيم الحكام المنضمين للمعسكر إلى 3 أفواج، بحيث يشمل كل فوج منهم 50 حكما متنوعين بين حكام ساحة ومساعدين وحكام فيديو.

وتُنظم لجنة الحكام برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، معسكرا لتطوير التحكيم المصرى لمدة أسبوع لجميع حكام الساحة والمساعدين وحكام الفار.

وكشف توفيق السيد عضو لجنة الحكام أن المعسكر سيشهد تواجد 150 حكما، وسيكون الخطوة الوحيدة من اللجنة خلال فترة التوقف للوقوف على مستوى التحكيم وتطويره.

وسبق للبرتغالى فيتور مانويل ميلو بيريرا التحكيم فى كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم فى كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.