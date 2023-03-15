شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم بالقسم الثانى.. لافيينا يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى لافيينا بقيادة جورج جاليدى، ترتيب مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 47 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة بعد مرور 21 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم..

1 لافيينا 47 نقطة

2 بترول أسيوط 44 نقطة

3 الجونة 44 نقطة

4 النصر للتعدين 39 نقطة

5 مصر المقاصة 37 نقطة

6 الألومنيوم 31 نقطة

7المنيا 31 نقطة

8 كيما أسوان 31 نقطة

9 أسمنت أسيوط 24 نقطة

10 ديروط 22 نقطة

11 شُبان قنا 21 نقطة

12 الفيوم 21 نقطة

13 ملوى 18 نقطة

14 مركز شباب الطامية 17 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 17 نقطة

16 المدينة المنورة 12 نقطة

ويستقبل فريق الجونة صاحب المركز الثالث فى مجموعة الصعيد برصيد 44 نقطة، فريق لافيينا متصدر الترتيب برصيد 47 نقطة، فى مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها، خاصة أن الفارق بينهما 3 نقاط، ويسعى أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق الجونة باستغلال عاملى الأرض والجمهور فى اقتناص الثلاث نقاط والتساوى فى النقاط مع لافيينا ومواصلة رحلة البحث عن العودة مجددا للدورى الموسم المقبل، فى حين يأمل جورج جاليدى مدرب فريق لافيينا فى تحقيق الفوز وإبعاد أحد المنافسين على بطاقة الصعود من طريقه وتوسيع الفارق بينهما إلى 6 نقاط كاملة.

ويواجه فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها البترول فى انتزاع النقاط الثلاثة وانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الجونة ولافيينا للاستفادة من نتيجتها خاصة أن الفريقين يتنافسان معه على بطاقة الصعود للممتاز، فى المقابل يأمل على عاشور مدرب كيما أسوان فى خطف الفوز والتقدم أكثر فى جدول الترتيب لمحاولة التمسك ببعض الآمال فى العودة للقمة.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من النصر للتعدين والمنيا، وشبان قنا مع مصر المقاصة، مركز شباب طامية مع الألومنيوم، ملوى مع ديروط، وأخيرا فريق الفيوم مع المدينة المنورة.

وتختتم مباريات الجولة الثانية والعشرين من مجموعة الصعيد غدا الخميس بمواجهة تليفونات بنى سويف مع أسمنت أسيوط.