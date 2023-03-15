شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بطلا للسوبر الأفريقى والحضرى يسجل فى كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر الأفريقى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب الأفريقى 4-1، فى مباراة أحرز فيها عصام الحضرى هدفه الشهير "من الجول للجول" فى مثل هذا اليوم 15 مارس عام 2002.

فبعد الفوز بلقب دورى الأبطال للمرة الثالثة فى تاريخه على حساب منافس من جنوب أفريقيا (ماميلودى صن داونز) فى النهائى، كان الأهلى على موعد مع لقبه الأول تاريخياً فى كأس السوبر وأمام منافس آخر من جنوب أفريقيا أيضاً هو كايزر تشيفز.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى - وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

تقدم خالد بيبو للأهلى فى الدقيقة 7، قبل أن يتعادل نزاما للفريق الجنوب أفريقى، فى الدقيقة 15، ثم سجل قائد الأهلي حسام غالي، الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 30 ، وأحرز الهدف الثالث عصام الحضري، في الدقيقة 65، قبل أن ينهي سيد عبد الحفيظ آمال كايزر تشيفز بعدها بأربع دقائق بهدف رابع.

أطلق الحضرى صاروخا ارتد من القائم لجسد الحارس الذى كان يهم بالعودة إلى مرماه فتدخل المرمى معلنة الهدف الثالث ودخول الحضري التاريخ بعد الهدف الرائع.

وتعد بطولة كأس السوبر الأفريقى مباراة تقام بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة، حيث شارك 33 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة، حيث حصلت على اللقب 16 مرة منها الأهلى 10 ألقاب والزمالك 5 ألقاب والإسماعيلى لقب واحد.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 12 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.