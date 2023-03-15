شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبلغ لاعبى الزمالك بموعد المران الأول فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين بالتجمع عصر اليوم لخوض المران الأول فى الجزائر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها فى التاسعة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتدرب الزمالك اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة على أن يختتم استعداداته غدا للقاء الحاسم باستاد 5 جويلية المقرر أن يستضيف المباراة.

كان مسئولو شباب بلوزداد قاموا بنقل مباراتهم أمام الزمالك من ملعب عنابة إلى 5 جويلية للاستفادة بأكبر عدد من الجماهير حيث من المتوقع حضور 40 إلى 50 ألف مشجع.

في سياق مختلف يفاضل فيريرا بين مصطفى شلبى وأحمد بلحاج ثنائى الفريق للدفع بأحدهما أساسيا أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثالث بجدول المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتاج للفوز فى مباراتيه المقبلتين أمام شباب بلوزداد ثم أمام المريخ السودانى لضمان تأهله بشكل رسمى لدور الثمانية من البطولة بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى التى ربما تشهد العديد من المفاجأت، خاصة أن الأربع فرق لديهم الأمل فى الصعود وهو ما يعقد من موقف المجموعة.