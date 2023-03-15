شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من هالاند عقب إستبداله من مواجهة لايبزيج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أطلق النجم النرويجي إيرلينج هالاند، تصريحات فى غاية الخطورة أمس، بعد تفوق السيتي على لايبزيج بنتيجة 0/7،فى إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، فى المباراة التى شهدت تسجيله ل 5 أهداف.

وقال هالاند: "الفريق قدم مستوي جيد للغاية، واستحق الصعود إلى النرحلة القادمة بتلك النتيجة الكبيرة التى حققها الفريق، مشيرا إلى أن الفريق السماوي لم يحقق شيئا لعد وهدف الفريق الأساسي هو البطولة".

وأضاف هالاند:" تسجيلي 5 أهداف فى مرمي لايبزيج ومعادلة رقم ميسي؟، لست سعيدا بذلك، كأن بإمكانني تقديم المزيد، لأكون صادقا مع نفسي أحتاج بعد التطوير على مستوي القدم اليسري ".

وأختتم:" التأهل للدور ربع النهائي هو مجرد خطوة فقط فى رحلة الفريق، للتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، والذي سيكةن تاريخيا للسيتي حال النجاح فى تحقيق فى تلك النسخة".



هالاند هداف دوري الأبطال

وأصبح هالاند على صدارة هدافي دوري الأبطال للنسخة الحالية برصيد 10 أهداف بالتفوق على صلاح، صاحب المركز الثاني برصيد 8 أهداف، حيث سيكون الأمل الوحيد للنجم المصري فى المنافسة على هذه الجائزة هو تحقيق الريدز لريمونتادا تاريخية أمام الريال فى السنتياجو الليلة.

الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي

وحسم السيتي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، رفقة الإنتر والذي تمكن من إقصاء بورتو بتعادله السلبي معه أمس، لينضم إلى فرق نابولي وميلان وبايرن ميونخ وبنفيكا، ليتبقي مقعدين فقط، سيتم حسمهم اليوم الأربعاء.