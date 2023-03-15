شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دوري الأبطال بعد خماسية هالاند.. صلاح يتراجع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل 5 أهداف فى مباراة واحدة بدوري الأبطال، والتى كانت أمام لايبزيج الألماني أمس، وأنتهت بنفوق السيتي بنتيجة 0/7،ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

ليرتفع رصيد هالاند التهديفي فى دوري الأبطال خلال هذه النسخة إلى 10 أهداف، فى صدارة ترتيب هدافي المسابقة، وبفارق هدفين عن محمد صلاح صاحب المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

فيما يحل كيليان مبابي فى المركز الثالث برصيد 7 أهداف، والذي ضمن هالاند عدم تجاوزه فى هذه النسخة، بعد أن تم إقصاء باريس على يد بايرن ميونخ الألماني.

ويأتي فينسيوس من بعيد برصيد 6 أهداف فى المركز الرابع، مع آمكانية رفع سجله التهديفي إذا ما تمكن من التسجيل فى مواجهة ليفربول، والتى ستقام فى السنتياجو برنابيو.



فينسيوس الخطر الوحيد لهالاند

ويعد فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، الخطر الوحيد الذي يهدد هالاند فى ترتيب هدافى دوري الأبطال، لا سيما بعد خروج باريس وفقد مبابي المنافسة على الجائزة، بجانب إحتياج ليفربول لمعجزة أمام ريال مدريد، من أجل إستمرار صلاح فى صراع صدارة الهدافين.



الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي

وحسم السيتي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، رفقة الإنتر والذي تمكن من إقصاء بورتو بتعادله السلبي معه أمس، لينضم إلى فرق نابولي وميلان وبايرن ميونخ وبنفيكا، ليتبقي مقعدين فقط، سيتم حسمهم اليوم الأربعاء