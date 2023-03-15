الامارات | «فيفا» يعتمد موعد كأس العالم الشاطئية «الإمارات 2023»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خلال جلسته التي عُقدت أمس في العاصمة الرواندية كيغالي على هامش اجتماع الكونغرس الــ 73 المقرر عقده غداً الخميس على موعد إقامة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية – الإمارات 2023 خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل في إمارة دبي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» قد أعلن في وقت سابق عن فوز ملف الإمارات باستضافة هذه البطولة العالمية بعد تفوقه على الملفات الأخرى، حيث تُعد هذه الاستضافة هي الثانية لدولة الإمارات بعد نسخة 2009 التي أقيمت في دبي أيضا، والتي شهدت تتويج منتخب البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا.

ويُولي مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم أهمية كبرى لهذه الاستضافة من خلال تشكيله فرق عمل وعقد اجتماعات دورية مع مختلف الجهات والمؤسسات الداعمة من أجل التحضير المناسب لهذه البطولة، التي ستشهد مشاركة نخبة المنتخبات العالمية، وستحظى بمتابعة جماهيرية وتغطية إعلامية كبيرة.