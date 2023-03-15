مجموعة الأهلي.. صن داونز يثير الجدل بغياب 11 لاعبا قبل مواجهة الهلال

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز صن داونز الجنوب إفريقي على فريق رويال في الدوري المحلي بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة 23، وذلك قبل أيام من المباراة المرتقبة أمام الهلال السوداني في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويضع النادي الأهلي نصب عينيه على المباراة التي تجمع الفريقين، كونها مؤثرة في تأهل المارد الأحمر من المجموعة إلى دور الثمانية.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، ويأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، والأهلي في المركز الثالث بـ4 نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الأخير بلا نقاط.

ويواجه الفريق الجنوب إفريقي نظيره الهلال السوداني، السبت المقبل، على ملعب الجوهرة الزرقاء، فيما يستضيف القطن الكاميروني فريق الأهلي، الجمعة، قبل أن يلعبان الجولة الختامية الخميس القادم، حيث سيلعب صنداونز أمام القطن والهلال أمام الأهلي.

وأعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي عن إصابة 11 لاعباً قبل 4 أيام من مواجهة الهلال السوداني.

ونشر النادي الجنوب إفريقي تغريدة أعلن فيها غياب 11 لاعبا عن قائمة الفريق، وجاءت قائمة إصابات صنداونز كالتالي:

روشين دي روك.. إصابة في أوتار الركبة.

ريفالدو كويتزي.. إصابة في أوتار الركبة.

ليبونغ مابوي.. إصابة في الركبة.

جاستون سيرينو.. إصابة في الكاحل.

ليسيدي كابينغا.. عدم الجاهزية البدنية.

سفيليلي مخلليس.. إصابة في الفخذ.

بونجاني زونغي.. إصابة في الركبة.

أبوبكر ناصر.. إصابة في الكاحل.

جيفت موتوبا.. عدم الجاهزية البدنية.

سافيدرا.. عدم الجاهزية البدنية.

ثابيسو كوتوميلا.. عدم الجاهزية البدنية.