شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن عقوبات صارمة فى أزمة مباراة وادى دجلة والزمالك للناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة وادى دجلة والزمالك لكرة الطائرة، العديد من الأحداث المؤسفة بعد نهاية المباراة، والتى أقيمت ضمن منافسات بطولة الجمهورية تحت 14 سنة ناشئات.

وعقب انتهاء المباراة بفوز فريق الزمالك بنتيجة 3-2، حدثت حالة من الشغب من جانب فريق وادى دجلة.

وحسب ما ورد بتقرير حكام المباراة، أصدر الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر بناء على نسبة التعليمات التنظيمية، عقوبات ما حدث كالتالى..

- قرر الاتحاد إيقاف حسام شكرى 3 مباريات فى مرحلة الناشئات تحت 14 سنة وما يتخللها من أى نشاط للكرة الطائرة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه.

- إيقاف محمد طلبة عبد الرحيم 8 مباريات فى مرحلة الناشئين تحت 15 سنة وما يتخللها من أى نشاط للكرة الطائرة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه.

- إيقاف محمد زهير شيخ العرب سنة ميلادية من تاريخه وغرامة مالية قدرها عشرين ألف جنيه.