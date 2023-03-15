شكرا لقرائتكم خبر عن نادى البنك الأهلى: نخوض كأس الرابطة بجدية ونثق فى قدرات بابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن مواجهة الزمالك في دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية سوف تشهد الجدية والقوة رغم غياب اللاعبين الدوليين.

وأسفرت قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة عن وقوع فريق البنك الأهلى مع الزمالك فى دور الـ16، وتُقام المباراة يوم 19 أو 20 مارس الجارى.

وأوضح أشرف نصار، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يثق في المدرب اليوناني بابا فاسيليو جيدا ولديه قناعه تامه بطريق اللعب، حيث قام بتحفيظ اللاعبين عليها خلال التدريبات لذلك تمكن الفريق من تحقيق الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 2/1 ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة حيث تمكن من الفوز في 3 مباريات و التعادل في 8 مباريات و الهزيمة في 10 مباريات.