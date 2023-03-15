شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبدأ غداً الاستعداد لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لاعبى سيد البلد راحة اليوم الأربعاء من التدريبات الجماعية، حيث يبدأ الفريق الاستعدادا لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة غداً الخميس.

ويسعى زوران إلى تحقيق الفوز على فاركو والتأهل إلى دور ربع النهائى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث لم يتم تحديد موعد المباراة فى دور 16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة حتى الآن وسيتم التحديد خلال الفترة المقبلة.

ورفض زوران مانولوفيتش تعديل البرنامج التدريبى، حيث استقر على الالتزام بجميع المواعيد السابقة للمشاركه فى كأس الرابطة والمقرر إقامة مبارياته فى الفترة من 20 إلى 30 مارس .

ويعقد زوران جلسات مستمرة مع باللاعبين يطالبهم فيها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة بالدورى الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبى، مؤكداً لهم أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولا بد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، بينما خسر 6 مباريات.