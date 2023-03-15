القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك فى أربع جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال حقق فوزا وحيدا، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "شهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جواره فرق الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى والمريخ السودانى.

وينتظر الزمالك مواجهتين أخيرتين فى الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، الأولى خارج الأرض أمام شباب بلوزداد فى الـ17 من مارس الجارى، والثانية داخل الديار أمام المريخ يوم السبت الأول من أبريل المقبل.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى

يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة بالجزائر فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- الترجى 9 نقاط

2- شباب بلوزداد، 6 نقاط

3- الزمالك، 4 نقاط

4-المريخ، 4 نقاط

سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية

فوز الزمالك فى المباراتين المقبلتين أمام المريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائرى، حينها يضمن الزمالك بطاقة الصعود برصيد 10 نقاط.

كما يمكن للزمالك أن يتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد الـ10 نقاط حال خسارة الترجى المباراتين المقبلتين، أمام شباب بلوزداد والمريخ.

حال فوز الزمالك على المريخ والتعادل أمام شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض صاحب الـ8 نقاط حينها فوز الترجى على بلوزداد ليتجمد رصيد الأخير عند 7 نقاط فقط، لأنه حال اقتناصه نقطة تعادل واحدة والوصول لـ8 نقاط، فسيرجح عامل المواجهات المباشرة كفته على حساب الزمالك.

حال تعادل الزمالك أمام المريخ والفوز على شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض هدية الترجى بالفوز على المريخ (سيصبح 5 نقاط) وبلوزداد يتجمد رصيده عند 6 نقاط.

أما حال خسارة الزمالك أى من المباراتين المقبلتين، فسيفقد فرص الصعود رسميًا دون الالتفات لأى نتائج أخرى، سواء لحساب شباب بلوزداد بفارق النقاط، أو لحساب المريخ بالمواجهات المباشرة.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في دوري الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك فى دورى أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.