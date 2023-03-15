شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات نارية اليوم فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. الجونة ولافيينا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء 7 لقاءات قوية فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى، بين النصر للتعدين والمنيا، وشبان قنا مع مصر المقاصة، مركز شباب طامية مع الألومنيوم، الجونة مع لافيينا، ملوى مع ديروط، بترول أسيوط مع كيما أسوان، الفيوم مع المدينة المنورة.

يستقبل فريق الجونة صاحب المركز الثالث فى مجموعة الصعيد برصيد 44 نقطة، فريق لافيينا متصدر الترتيب برصيد 47 نقطة، فى مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها خاصة أن الفارق بينهما 3 نقاط، ويسعى أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق الجونة باستغلال عاملى الأرض والجمهور فى اقتناص الثلاث نقاط والتساوى فى النقاط مع لافيينا ومواصلة رحلة البحث عن العودة مجددا للدورى الموسم المقبل، فى حين يأمل جورج جاليدى مدرب فريق لافيينا فى تحقيق الفوز وإبعاد أحد المنافسين على بطاقة الصعود من طريقه وتوسيع الفارق بينهما إلى 6 نقاط كاملة.

ويواجه فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها البترول فى انتزاع النقاط الثلاثة وانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الجونة ولافيينا للاستفادة من نتيجتها خاصة أن الفريقين يتنافسان معه على بطاقة الصعود للممتاز، فى المقابل يأمل على عاشور مدرب كيما أسوان فى خطف الفوز والتقدم أكثر فى جدول الترتيب لمحاولة التمسك ببعض الآمال فى العودة للقمة.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من النصر للتعدين والمنيا، وشبان قنا مع مصر المقاصة، مركز شباب طامية مع الألومنيوم، ملوى مع ديروط، وأخيرا فريق الفيوم مع المدينة المنورة.

وتختتم مباريات الجولة الثانية والعشرين من مجموعة الصعيد غدا الخميس بمواجهة تليفونات بنى سويف مع أسمنت أسيوط.