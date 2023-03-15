القناة الناقلة لمباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل بعثة الأهلى، اليوم الأربعاء، فور الوصول للكاميرون الإجراءات الطبية الاحترازية من خلال تناول أقراص الملاريا استعداداً لخوض مباراة القطن الكاميروني التى تقام مساء يوم الجمعة المقبل.

وفضل جهاز الأهلى البقاء فى جنوب أفريقيا عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز استعداداً للتوجه للكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دورى أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى

يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.