جلسات الكبار فى الأهلى بعنوان "لم الشمل" قبل مواجهة القطن الكاميرونى

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القاهرة - سامية سيد - يعقد نجوم الأهلى الكبار، جلسات مع لاعبى الفريق، لحثهم على تخطى عقبة القطن الكاميرونى يوم الجمعة بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى محاولة من كبار الاهلى للم الشمل بعد المباراة الأخيرة.

تلقى الأهلى هزيمة مريرة على يد مضيفه ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى (2-5)، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى الأبطال.

يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويحرص كبار الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن شبح الخروج المبكر من دورى أبطال أفريقيا.

كبار الأهلى تحدثوا مع زملائهما فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز لحصد تأشيرة دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا والعودة لكأس العالم للأندية مجددا.

ومن جانبه طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بالتحلّى بروح العزيمة والإصرار فى مشوار الفريق بدورى أبطال أفريقيا وعدم الاستسلام بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز بخمسة أهداف لهدفين، وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أكد لهم خلالها أن فرصة الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة وأن كانت نتائج الأخرين سيكون لها دور في التأهل، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي لابد أن يلعب للفوز في مباراة القطن بالكاميرون بدور المجموعات مُنتظراً نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في الجولة ذاتها لأن نتيجتها ستكون حاسمة في مسألة تأهل الأهلي، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس حتى لو تعرض لمثل هذه النتائج القاسية كما حدث في لقاء صن داونز الأخير.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أن مثل هذه الكبوات تحدث لجميع الفرق والمنتخبات الكبرى ويجب أن يتعلّم منها الفريق للخروج سريعاً من هذه الكبوة والعودة مرة أخرى للإنتصارات والبطولات، وطالب المدير الفني لاعبيه بالاستفادة من دروس مباراة صن داونز حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء وشدد لهم على أن الجماهير تنتظر منهم التصحيح والفوز على القطن بالكاميرون يوم الجمعة المقبل ، ثم الفوز على الهلال السوداني بالقاهرة حتى لو كانت المباراة الأخيرة "تحصيل حاصل" للمارد الأحمر.