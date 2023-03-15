شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح بطولة كأس العالم للدراجات باستاد القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام، اليوم، حفل افتتاح منافسات كأس العالم لدراجات المضمار للكبار، والتى تقام فى مصر بمشاركة 58 دولة يمثلون كل قارات العالم، خلال الفترة من 14 حتى 17 مارس الجارى بمضمار الدراجات الدولى باستاد القاهرة، بحضور كبار المسئولين، حيث ينطلق الحفل فى تمام السادسة مساء ويتخلل الحفل أوبريت غنائى للمطربين إيساف وعلى هلباوى وبيلا ثروت ورباب ناجى.

ووصل، مساء أمس، ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولى للدراجات إلى القاهرة لحضور منافسات كأس العالم.

وشهدت منافسات اليوم الأول إقامة تصفيات المطاردة الفرقية للسيدات والرجال، حيث أسفرت منافسات السيدات عن تأهل 8 منتخبات إلى الدور الاول الرئيسى والثمانية منتخبات المتأهلة هى: نيوزلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، بريطانيا، أيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، فى المراكز من الأول إلى الثامن على الترتيب.

وعلى صعيد منافسات المطاردة الفرقية للرجال تأهل 8 منتخبات للدور الاول الرئيسى هى : الدنمارك، نيوزيلاندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، كندا، واليابان فى المراكز من الأول الثامن على الترتيب.

ومن جانبه أكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصرى والأفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى أن كافة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة تمت بالشكل الأمثل، وأضاف أن جميع بعثات الدول المشاركة فى البطولة أشادت بالتحضيرات الخاصة بتنظيم البطولة وبمستوى مضمار الدراجات الدولى باستاد القاهرة والذى تقام عليه سباقات البطولة.

وأشار عزام إلى أن جميع البعثات المشاركة بالبطولة تحظى بمتابعة مستمرة من اللجنة المنظمة بداية من لحظة وصولها إلى القاهرة، وحتى تسكينها فى الفنادق المخصصة لها، وامتدادا إلى خوضها التدريبات الاستعدادية للبطولة وفق مواعيد التدريبات التى جرى ترتيبها لكل الفرق حتى تتمكن جميعها من التدرب على مضمار استاد القاهرة قبل انطلاق البطولة.