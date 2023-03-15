شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائى كأس الرابطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وجاءت نتائج القرعة كاملة على النحو الآتى..

الأهلى ضد المصرى

غزل المحلة ضد الإسماعيلى

المقاولون العرب ضد حرس الحدود

فيوتشر ضد طلائع الجيش

الزمالك ضد البنك الأهلى

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة

الاتحاد ضد فاركو

بيراميدز ضد إنبى

وكشف مسئولو الرابطة أنه ستتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائى من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولى المقررة من 19 إلى 30 مارس الجارى.

ويشارك فى دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدورى المصرى ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما فى الدور التمهيدى.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة فى المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدورى المصرى الحالى نسخة 2023 وعينه على الحفاظ على لقبه رغم المنافسة الشرسة التى سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.