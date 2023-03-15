شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم بالقسم الثانى.. دكرنس متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق دكرنس بقيادة سعيد عبد العزيز، ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 38 نقطة بفارق نقطة عن الثنائى فريق طنطا وجمهورية شبين أصحاب المركزين الثانى والثالث برصيد 37 نقطة، بعد مرور 21 جولة من دورى القسم الثانى.

وجاء ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم كالتالى..

1 دكرنس 38 نقطة

2 طنطا 37 نقطة

3 جمهورية شبين 37 نقطة

4 بلدية المحلة 35 نقطة

5 أبو قير للأسمدة 32 نقطة

6 كفر الشيخ 32 نقطة

7 بروكسى ورك 31 نقطة

8 المنصورة 30 نقطة

9 الأوليمبى 26 نقطة

10 اتحاد نبروه 26 نقطة

11 سبورتنج 25 نقطة

12 الحمام 25 نقطة

13 الهلال بالضبعة 20 نقطة

14 المجد السكندرى 18 نقطة

15 بايونيرز 13نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة

يستضيف فريق دكرنس متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 38 نقطة، فريق طنطا صاحب المركز الثانى برصيد 37 نقطة، فى قمة مباريات المجموعة والأهم هذا الموسم والتى من الصعب التكهن بنتيجتها نظرا لقوة الفريقين، حيث يسعى سعيد عبد العزيز مدرب دكرنس إلى تحقيق أهم فوز له هذا الموسم ومواصلة الابتعاد بالصدارة وإبعاد أهم المنافسين على بطاقة التأهل للدوري الموسم المقبل، فى المقابل يأمل عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا فى انتزاع فوزا غاليا لأبناء السيد البدوى من أجل إزاحة دكرنس من الصدارة والعودة للمقدمة والاقتراب خطوة مهمة فى تحقيق حلم أبناء السيد البدوى فى العودة مجددا للدورى الممتاز.

ويستقبل فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فريق بايونيرز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا على أبناء شبين ومدربهم عصام شعبان الذى يأمل فى اقتناص الثلاث نقاط وانتظار ما ستسفر عنه مواجهة دكرنس وطنطا من أجل اقتناص الصدارة حال التعادل بينهما، فى المقابل يبحث عيد مرازيق عن الفوز الثانى على التوالى لأبناء بايونيرز من أجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ويحل فريق المنصورة صاحب المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ضيفا على فريق بروكسى صاحب المركز السابع برصيد 31 نقطة، فى مباراة تساوى 6 نقاط لوجود فارق النقطة بين الفريقين.

ويلتقى فى نفس التوقيت فى هذه الجولة كل من المجد السكندرى مع سبورتنج، اتحاد نبروه مع الأوليمبى، المصرى بالسلوم مع أبو قير للأسمدة، بلدية المحلة مع الحمام.

وتختتم مباريات هذه الجولة فى مجموعة بحرى والإسكندرى غدا الخميس بين الهلال بالضبعة وكفر الشيخ.