شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم بالقسم الثانى.. دكرنس متصدرا والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم كالتالى..
1 دكرنس 38 نقطة
2 طنطا 37 نقطة
3 جمهورية شبين 37 نقطة
4 بلدية المحلة 35 نقطة
5 أبو قير للأسمدة 32 نقطة
6 كفر الشيخ 32 نقطة
7 بروكسى ورك 31 نقطة
8 المنصورة 30 نقطة
9 الأوليمبى 26 نقطة
10 اتحاد نبروه 26 نقطة
11 سبورتنج 25 نقطة
12 الحمام 25 نقطة
13 الهلال بالضبعة 20 نقطة
14 المجد السكندرى 18 نقطة
15 بايونيرز 13نقطة
16 المصرى بالسلوم 12 نقطة
ويستقبل فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فريق بايونيرز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا على أبناء شبين ومدربهم عصام شعبان الذى يأمل فى اقتناص الثلاث نقاط وانتظار ما ستسفر عنه مواجهة دكرنس وطنطا من أجل اقتناص الصدارة حال التعادل بينهما، فى المقابل يبحث عيد مرازيق عن الفوز الثانى على التوالى لأبناء بايونيرز من أجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ويحل فريق المنصورة صاحب المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ضيفا على فريق بروكسى صاحب المركز السابع برصيد 31 نقطة، فى مباراة تساوى 6 نقاط لوجود فارق النقطة بين الفريقين.
ويلتقى فى نفس التوقيت فى هذه الجولة كل من المجد السكندرى مع سبورتنج، اتحاد نبروه مع الأوليمبى، المصرى بالسلوم مع أبو قير للأسمدة، بلدية المحلة مع الحمام.
وتختتم مباريات هذه الجولة فى مجموعة بحرى والإسكندرى غدا الخميس بين الهلال بالضبعة وكفر الشيخ.