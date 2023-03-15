شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يفاضل بين بلحاج وشلبى فى تشكيل الزمالك الأساسى أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك بين مصطفى شلبى وأحمد بلحاج ثنائى الفريق للدفع بأحدهما أساسيا أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ويرغب فيريرا في زيادة الفاعلية الهجومية للفريق لذا فإنه يميل للبدء بأحمد بلحاج خاصة وأن مصطفى شلبى يعانى من تذبذب في المستوى الفني وظهر بعيدا عن مستواه أمام إنبى ، في الوقت الذى طلب فيه فيريرا من جهازه المعاون بضرورة تجهيز السنغالى إبراهيما نداى للإستعانة به أيضا حسب سير اللقاء أمام بطل الجزائر.

عقد فيريرا جلسة خاصة مع معاونيه لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في اللقاء الأخير أمام إنبى وخسرها الفريق بهدفين نظيفين وعطل مسيرته بجدول الدورى .

ومن المتوقع أن يجرى المدير الفني للزمالك عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء شباب بلوزداد حيث من المتوقع أن يعود عمر جابر لمنطقة الوسط بعد تعافيه من الإصابة بجانب نبيل عماد دونجا وسيف فاروق جعفر ، بينما حجز أحمد سيد زيزو والتونسى سيف الدين الجزيرى مركزهما في الجانب الهجومى وهناك مفاضلة بين المغربى أحمد بلحاج ومصطفى شلبى للإستعانة بأحدهما كلاعب ثالث في الهجوم .