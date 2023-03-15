شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يتفوق على ليفاندوسكي ورونالدو بدوري الأبطال.. إحصائية مرعبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل 5 أهداف فى مباراة واحدة بدوري الأبطال، والتى كانت أمام لايبزيج الألماني أمس، وأنتهت بنفوق السيتي بنتيجة 0/7،ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

ليصبح هالاند ثاني اللاعبين الذي يصل إلى هذا الرقم بالتساوي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى الوقت الذي تخطي فيه اللاعب كلا من رونالدو وليفاندوسكي، والذي كان أقصي عددا من الأهداف قاموا بالوصول إليه فى مباراة واحدة بدوري الأبطال 4 أهداف.

حيث نجح ليفاندوسكي من قبل فى تسجيل سوبر هاتريك فى مرمي ريال مدريد، حينما كان لاعبا ضمن صفوف دورتمند، فى حين سجل رونالدو سوبر هاتريك مشابها، حيتما كان فى صفوف الفريق الملكي فى مرمي بايرن ميونخ.



هالاند هداف دوري الأبطال

وأصبح هالاند على صدارة هدافي دوري الأبطال للنسخة الحالية برصيد 10 أهداف بالتفوق على صلاح، صاحب المركز الثاني برصيد 8 أهداف، حيث سيكون الأمل الوحيد للنجم المصري فى المنافسة على هذه الجائزة هو تحقيق الريدز لريمونتادا تاريخية أمام الريال فى السنتياجو الليلة.



الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي

وحسم السيتي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، رفقة الإنتر والذي تمكن من إقصاء بورتو بتعادله السلبي معه أمس، لينضم إلى فرق نابولي وميلان وبايرن ميونخ وبنفيكا، ليتبقي مقعدين فقط، سيتم حسمهم اليوم الأربعاء.