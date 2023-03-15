شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعلق على إستبدال هالاند لعدم تحطيم رقم ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بالمستوي الذي قدمه النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق، بعد أن تمكن من تسجيل 5أهداف فى مرمي لايبزيج، فى آطار مباريات إياب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال هالاند: "أن هالاند قدم مستوي مميز مثل باقي اللاعبين، سعيد جدا لوصوله إلى هذا المستوي، اللاعب النرويجي رهيب فى التواجد داخل منطقة الجزاء وإستغلال الفرص، يجب أن أكون سعيدا لأنه يتواجد فى فريقي".

وأضاف:" أعرف أن هالاند كان يريد الإستمرار وتسجيل الهدف السادس لكسر رقم ميسي القياسي، والذي تمكن من قبل من تسجيل 6 أهداف فى لقاء واحد، ولكن بالنسبة للاعب فى سن هالاند من الأفضل إستبداله".

وتابع: "هالاند بمتلك 22 عاما، وبالنسبة لي تفوق على ميسي أمس، خاصة أن النجم النرويجي تمكن من تسجيل 5 أهداف فى 60 دقيقة فقط".

وأختتم:" ما يحدث يعتبر حافز إضافي لهالاند من أجل تقديم المزيد، ومحاولة كسر رقم ميسي فى المباريات القادمة، بعد أن قام من معادلته أمام لايبزيج، مما سيجعل ذلك ليس بالصعب عليه".



الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي

وحسم السيتي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، رفقة الإنتر والذي تمكن من إقصاء بورتو بتعادله السلبي معه أمس، لينضم إلى فرق نابولي وميلان وبايرن ميونخ وبنفيكا، ليتبقي مقعدين فقط، سيتم حسمهم اليوم الأربعاء.