شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدول المتنافسة على استضافة كأس العالم 2030 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المغرب انضمامه رسميا لملف إسبانيا والبرتغال الذي سينافس على حق استضافة كأس العالم 20230

وأكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، الأمر، حيث أعلن عن تقديم بلاده لملف ترشيح مشترك رفقة إسبانيا والبرتغال، من أجل استضافة كأس العالم 2030.



وشدد بنموسى خلال قراءة رسالة الملك محمد السادس ملك المغرب، في حفل تقديم جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لـ "التميز الرياضي" لسنة 2022، أن المغرب قدم رسميا ترشيحه رفقة إسبانيا والبرتغال.



ويأتي دخول المغرب للملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال، بدلا من أوكرانيا التي كان اسمها مطروحا في وقت سابق.

ويعد هذا ثاني ملف مشترك يتم الإعلان عنه رسميا للتنافس على حق استضافة مونديال 2030 بعد العرض القادم من أمريكا الجنوبية.

وكانت 4 دول لاتينية، وهي أوروجواي والأرجنتين وتشيلي وباراجواي أعلنت عن ملف مشترك للتنافس على حق استضافة مونديال 2030.

ويأتي هذا الأمر في وقت تشير تقارير صحفية إلى احتمالية وجود ملف ثالث يتنافس على حق تنظيم كأس العالم 2030 يجمع السعودية، مصر واليونان.

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستقام في صيف 2026 بدول الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

وستكون نسخة 2026 هي الأولى في تاريخ كأس العالم التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 في النسخ النسابقة.