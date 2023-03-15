شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تحصل على تطعيمات الملاريا اليوم فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستكمل بعثة الأهلى اليوم الأربعاء فور الوصول للكاميرون الإجراءات الطبية الاحترازية من خلال تناول أقراص الملاريا استعداداً لخوض مباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الأهلي قد بدأت البرنامج الطبي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، تجنبًا لحدوث أي عدوى طبية لأي فرد من المتواجدين مع الفريق خلال رحلتي جنوب أفريقيا والكاميرون ، ويستكمل لاعبو الأهلي التطعيمات عقب الوصول إلى الكاميرون وعقب العودة.

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.