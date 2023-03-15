شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم بالجزائر استعدادا لشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك تدريبات اليوم بالجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بعد غدا الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وسط جاهزية عدد كبير من اللاعبين لخوض اللقاء الحاسم ، بعد وصوله بالأمس على متن طائرة خاصة .

ويتدرب الزمالك اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة على أن يختتم استعداداته للقاء الحاسم غدا الخميس بإستاد 5 جويلية المقرر أن يستضيف المباراة

كان مسئولو شباب بلوزداد قاموا بنقل مباراتهم أمام الزمالك من ملعب عنابة إلى 5 جويلية للإستفادة بأكبر عدد من الجماهير حيث من المتوقع حضور 40 إلى 50 ألف مشجع .

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتاج للفوز في مباراتيه المقبلتين أمام شباب بلوزداد ثم أمام المريخ السودانى لضمان تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية من البطولة بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى التي ربما تشهد العديد من المفاجأت خاصة وأن الأربع فرق لديهم الأمل في الصعود وهو ما يعقد من موقف المجموعة .