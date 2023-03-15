شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات قوية فى مجموعة بحرى اليوم بالقسم الثانى.. دكرنس مع طنطا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، 7 مواجهات مثيرة فى الأسبوع الثانى والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى، بين دكرنس مع طنطا، المجد السكندرى مع سبورتنج، اتحاد نبروه مع الأوليمبى، جمهورية شبين مع بايونيرز، المصرى بالسلوم مع أبو قير للأسمدة، بروكسى مع المنصورة، بلدية المحلة مع الحمام.

يستضيف فريق دكرنس متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 38 نقطة، فريق طنطا صاحب المركز الثانى برصيد 37 نقطة، فى قمة مباريات المجموعة والأهم هذا الموسم والتى من الصعب التكهن بنتيجتها نظرا لقوة الفريقين، حيث يسعى سعيد عبد العزيز مدرب دكرنس إلى تحقيق أهم فوز له هذا الموسم ومواصلة الابتعاد بالصدارة وإبعاد أهم المنافسين على بطاقة التأهل للدوري الموسم المقبل، فى المقابل يأمل عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا فى انتزاع فوزا غاليا لأبناء السيد البدوى من أجل إزاحة دكرنس من الصدارة والعودة للمقدمة والاقتراب خطوة مهمة فى تحقيق حلم أبناء السيد البدوى فى العودة مجددا للدورى الممتاز.

ويستقبل فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فريق بايونيرز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا على أبناء شبين ومدربهم عصام شعبان الذى يأمل فى اقتناص الثلاث نقاط وانتظار ما ستسفر عنه مواجهة دكرنس وطنطا من أجل اقتناص الصدارة حال التعادل بينهما، فى المقابل يبحث عيد مرازيق عن الفوز الثانى على التوالى لأبناء بايونيرز من أجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ويحل فريق المنصورة صاحب المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ضيفا على فريق بروكسى صاحب المركز السابع برصيد 31 نقطة، فى مباراة تساوى 6 نقاط لوجود فارق النقطة بين الفريقين.

ويلتقى فى نفس التوقيت فى هذه الجولة كل من المجد السكندرى مع سبورتنج، اتحاد نبروه مع الأوليمبى، المصرى بالسلوم مع أبو قير للأسمدة، بلدية المحلة مع الحمام.

وتختتم مباريات هذه الجولة فى مجموعة بحرى والإسكندرى غدا الخميس بين الهلال بالضبعة وكفر الشيخ.