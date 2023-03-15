شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه حرس الحدود ودياً اليوم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الأربعاء أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري حيث يواجه نظيره حرس الحدود في القاهرة.

وترك مجلس إدارة الإسماعيلي كل الأمور الفنية لحمزة الجمل دون التدخل فيها لأنه حق أصيل للمدرب، والمجلس فقط يرسم السياسات التي نسير عليها فقط إداريا.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

وتعادل الإسماعيلى مع فاركو سلبياً فى آخر ظهور بالدورى وتنتظره مباراة مهمة أمام سيراميكا فى الثالث من أبريل المقبل في الدوري.

قرر أبو بكر الحديدى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين من أجل مساندتهم في الفتة المقبلة لإعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى في بطولة الدورى.

ويعقد أبو بكر الحديدي العديد من الجلسات مع اللاعبين؛ من أجل منحهم الثقة والعودة مستواهم المميز من أجل تحقيق الفوز وتجميع النقاط في الفترة المقبلة.

ووعد رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي اللاعبين ببذل كل الجهد في إزالة العقبات أمامهم، ليكون تركيزهم داخل الملعب فقط ويعيدون البسمة مرة أخرى لجماهير الإسماعيلية.