شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد إسلام جابر قبل مواجهة الزمالك بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق البنك الأهلي ، مجهودات إسلام جابر لاعب الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً بمزق فى العضلة الضامة ، وذلك قبل مواجهة نادي الزمالك في دور الـ16 ببطولة رابطة الأندية المصرية المحترفة.

واسفرت قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة التي أقيمت ظهر ،الثلاثاء،عن وقوع فريق البنك الاهلى مع الزمالك في دور الـ16 ، وتُقام المباراة يوم 19 أو 20 مارس الجاري.

وكان حقق فريق البنك الاهلى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 1/2 أمس ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب .

و يحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة حيث تمكن من الفوز في 3 مباريات و التعادل في 8 مباريات و الهزيمة في 10 مباريات.