شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى الجزائر منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال البعثة مسؤولي السفارة المصرية في الجزائر، لتسهيل إجراءات خروج البعثة سريعا من المطار.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.