شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس تعديل خطته أمام شباب بلوزداد وتعليمات خاصة لجابر والسيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك تعديل خطته في اللقاء المقبل أمام شباب بلوزداد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته بالجزائر يوم الجمعة المقبلة .

ويخوض فيريرا مباريات الزمالك فى الفترة الأخيرة بطريقة 4 / 3 / 3، ويقوم المدير الفنى بتغييرها حسب سير المباريات وحسب النتيجة، ومن المتوقع أن يقوم المدرب البرتغالى بإراحة سيف جعفر فى بداية اللقاء على أن يبدأ بثلاثى وسط مدافع، على أن يقوم بتغيير أحدهم في الشوط الثانى واللعب بشكل هجومى لخطف نقاط المباراة .

ويجهز البروفيسور البرتغالى حاليا الثنائى عمر جابر وعمرو السيسى تحسبا للإستعانة بهما أو بأحدهما فى اللقاء المقبل خاصة وأنه يعلم أن الفريق الجزائرى سيبدأ مهاجما من أجل إحراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب وإرباك المنافس .

ويسافر الزمالك في الثامنة من مساء اليوم للجزائر على متن طائرة خاصة ، ويدخل الفريق المباراة في المركز الثالث بجدول المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتاج للفوز في مباراتيه المقبلتين أمام شباب بلوزداد ثم أمام المريخ السودانى لضمان تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية من البطولة بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى التي ربما تشهد العديد من المفاجأت خاصة وأن الأربع فرق لديهم الأمل في الصعود وهو ما يعقد من موقف المجموعة .