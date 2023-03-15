شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ اليوم فترة إعداد مصغرة استعدادا لكأس الرابطة والدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعود فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، إلى التدريبات مجددا بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويبدأ أحمد سامي فترة إعداد مصغرة لفريق سموحة، لتجهيز اللاعبين بشكل مميز للارتباطات المقبلة ومنح الفرص لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية خلال مباريات كأس الرابطة الذي يبدأها الفريق بمواجهة سيراميكا.

ويستغل أحمد سامي الفترة المقبلة في إعادة تقييم اللاعبين المتواجدين في قائمة سموحة بشكل كامل، وخاصة اللاعبين الأجانب في الفريق من أجل الاستقرار على بقائهم مع الفريق في الموسم المقبل أو رحيلهم.

وكان فريق سموحة حقق فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.