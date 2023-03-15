موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم الأربعاء أولى تدريباته بالجزائر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك في أربعة جولات بدور المجموعات بدوري الابطال حقق فوز وحيد، بعد الخسارة في اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وينتظر الزمالك مواجهتين أخيرتين في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، الأولى خارج الأرض أمام شباب بلوزداد في الـ17 من مارس الجاري، والثانية داخل الديار أمام المريخ يوم السبت الأول من أبريل المقبل.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة بالجزائر في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- الترجي 9 نقاط

2- شباب بلوزداد، 6 نقاط

3- الزمالك، 4 نقاط

4-المريخ، 4 نقاط

سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية

فوز الزمالك في المباراتين المقبلتين أمام المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، حينها يضمن الزمالك بطاقة الصعود برصيد 10 نقاط.

كما يمكن للزمالك أن يتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد الـ10 نقاط حال خسارة الترجي المباراتين المقبلتين، أمام شباب بلوزداد والمريخ.

حال فوز الزمالك على المريخ والتعادل أمام شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض صاحب الـ8 نقاط حينها فوز الترجي على بلوزداد ليتجمد رصيد الأخير عند 7 نقاط فقط، لأنه حال اقتناصه نقطة تعادل واحدة والوصول لـ8 نقاط، فسيرجح عامل المواجهات المباشرة كفته على حساب الزمالك.

ثالثًا- حال تعادل الزمالك أمام المريخ والفوز على شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض هدية الترجي بالفوز على المريخ (سيصبح 5 نقاط) وبلوزداد يتجمد رصيده عند 6 نقاط.

أما حال خسارة الزمالك أي من المباراتين المقبلتين، فسيفقد فرص الصعود رسميًا دون الالتفات لأي نتائج أخرى، سواء لحساب شباب بلوزداد بفارق النقاط، أو لحساب المريخ بالمواجهات المباشرة.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في دوري الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.