المصرى يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لكأس الرابطة

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادى المصري ، تدريباته بمعسكره ببورسعيد، وذلك بعد انتهاء الإجازة القصيرة التي منحها حسام حسن مدرب الفريق للاعبين لمدة 24 ساعة.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على فريق الشباب بالنادي البورسعيدي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بمعسكر بورسعيد الاثنين الماضي.

وأحرز الأهداف الياس الجلاصي "هاتريك"، الناشئ محمد الظريف، عبد الرحيم دغموم، فيما أحرز محمد المرسي هدف فريق الأمل.

وأدى لاعبو النادي المصري، وصلة تدريبات بدنية مكثفة في صالة الجيم، وذلك استعدادا للمباريات المقبلة، ورفع اللياقة البدنية، كما انتظم اللاعبون المحترفون وعلى رأسهم، التونسي إلياس الجلاسي والجزائري عبد الرحيم دغموم في التدريبات بعد انتهاء الإجازة.

ويفتقد النادى المصرى لجهود ثنائى الفريق إيزى إيميكا ومروان حمدى، وذلك فى المباراة المقبلة للفريق البورسعيدى، بسبب عقوبة الإيقاف، وكان إيزى إيميكا قد حصل أمس على الإنذار الثالث، على هامش مشاركته فى فوز فريقه بهدف نظيف على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 21 بالدورى، فيما يواصل مروان حمدى الغياب بعد تعرضه للإيقاف مباراتين عقب طرده فى المباراة قبل الماضية أمام إنبى والتى فاز خلالها المصرى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.