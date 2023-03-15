شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأولمبى ينطلق اليوم استعدادا لمباراتى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، استعدادا لخوض مباراتى زامبيا فى المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 عاما.

وأعلن ميكالى تواجد 32 لاعبا في المعسكر بينهم محترف وحيد هو مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ الألمانى بجانب 31 لاعبا من الدورى الممتاز.

وسينضم لاعبو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر للمعسكر بعد الانتهاء من مباريات البطولات الأفريقية و تضم كل من :

حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة" .

خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني .

خط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة.

محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف .

الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، إبراهيم عادل.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة المنتخب الأولمبى مع زامبيا في المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 عاما، إلى الإريتري تيكل موجوسا تسيجاي حكما للساحة، ويعاونه كل من: إيبويل مايكل مساعد أول ويهانس تاويلديس مساعد ثاني و ادريس محمد عثمان حكما رابعا.

وتقام مباراة الذهاب يوم 22 مارس المقبل، باستاد الدفاع الجوي في الساعة السادسة مساء، والإياب سيكون يوم 26 مارس في مدينة نيدولا بزامبيا في الساعة السادسة أيضًا بتوقيت القاهرة.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، على خوض مباراة ودية مع السودان يوم 18 مارس الجارى، خلال معسكره التحضيري ضمن استعداداته لمواجهة زامبيا ذهابا وإيابا فى المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا المجمعة.