تامر أمين لـ «محمود الخطيب»: التدخل العاجل وقت الأزمة من أهم الضرورات

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي تامر أمين، 7 رسائل للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واصفًا تلك الرسائل بأنها «الروشتة التي تساعد النادي على الخروج من أزمته».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء: «في الماضي كان هناك فيلم عبقري للفنان عادل إمام اسمه (رسالة إلى الوالي)، واليوم عندي رسالة إلى والي النادي الأهلي محمود الخطيب، باعتباره رئيس النادي الأهلي والقلعة الحمراء».

وأضاف أن الرسالة الأولى مرتبطة بأهمية التدخل العاجل في وقت الأزمة، معقبًا: «صحيح الهدوء والحكمة وضبط النفس مطلوبين، وسمة من سمات الإدارة الناجحة، لكن التدخل العاجل وقت الأزمة من أهم الضرورات وسمات الإدارة الناجحة».

وذكر أن الرسالة الثانية مرتبطة بأهمية التغيير في الوقت الراهن، مضيفًا: «الصبر والدعم والتشجيع مهمين ومطلوبين طول الوقت، لكن التغيير للأفضل مطلوب، خاصة لما تعرف إنك محتاج التغيير وإن القماشة اللي عندك متديش أكثر من كده».

واستطرد: «الرسالة الثالثة أن أهل الثقة مهمين ومطلوبين ويشعروك بالأمان طوال الوقت، لكن مع وجودهم لابد من وجود أهل الكفاءة التي تنتصر في النهاية ولها الغلبة مع قليل من أهل الثقة».

وأكمل: «الرسالة الرابعة أن كرة القدم وآلياتها ومفاهيمها وطريقة اختيار اللاعبين تغيرت، المخططين والمهندسين للكرة في النادي الأهلي يجب أن يتغيروا ويصبحوا أكثر تطورا وتحديثا وتماشيا مع الكرة العصرية 2023».

وشدد في الرسالة الخامسة على أهمية إعطاء فرصة للشباب وفتح الباب أمامهم، مطالبًا في رسالته السادسة ترجمة ميزانية النادي الأهلي في صوة 30 لاعبًا يعدون الأقوى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع: «لو الميزانية موجودة والرعاة موجودين، يجب أن يترجم الأمر في شكل صفقات من العيار الثقيل لتحقيق البطولات بسهولة، مينفعش جمهور الأهلي يقول إن فرقة كذا الإفريقية أقوى مننا ولديها مهاجم أفضل مننا، الأهلي يُحسد على لاعبيه ولا يحسِد».

واختتم: «الأهلي ملك لجمهوره وهو السند الأول واللاعب الأول وفق الخطيب، الأهلي وجمهوره رقم واحد ولذلك لابد من الاستماع إلى السند، ورقم واحد لن يخذلك أو يخدعك أو يضلك».