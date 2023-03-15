شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: قرعة رابطة الأندية متوازنة والبطولة فرصة للناشئين والصاعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صابر عيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، أن قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة متوازنة بالنسبة لجميع الفرق المشاركين في البطولة.

وأسفرت قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة التي أقيمت ظهر أمس، الثلاثاء، عن وقوع غزل المحلة مع الإسماعيلي في دور الـ16، وتُقام المباراة يوم 19 أو 20 مارس الجاري.

وأوضح صابر عيد أن تركيز الجهاز للفريق بقيادة عبد الباقي جمال حالياً مُنصب على مواجهة الإسماعيلي التي يتطلع الفريق للفوز فيها من أجل التأهل الى دور الثمانية في البطولة.

وأضاف صابر عيد: "الجميع في غزل المحلة عازم على تكرار العروض القوية التي قدمها الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية في نسختها الأولى التي أقيمت الموسم الماضي، وصعد فيها الغزل لنهائي البطولة قبل أن يخسر اللقب أمام فيوتشر".

وأكد صابر عيد أن مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة فرصة للجهاز الفني لمنح فرصة للاعبين الناشئين والاحتياطيين والوقوف على مستواهم والاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة.