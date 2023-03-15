شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: هدفنا مع سموحة ضمان البقاء مبكرا وشادى وميسى يستحقان اللعب فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة له فضل كبير فى مسيرته التدريبية وأنه يشعر براحة نفسية كبيرة ووهو فى سموحة.

وقال أحمد سامى، فى حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "دائما أشعر براحة نفسية كبيرة أثناء تواجدى فى سموحة، وهدفنا ضمان البقاء هذا الموسم ثم المنافسة على اللقب بداية من الموسم القادم".

وتابع أحمد سامى: "سبق لى إنهاء الدورى فى المركزين الخامس والسادس فى الدورى، وأتطلع إلى إنهاء الموسم فى مركز متقدم والسنة القادمة نبنى فريق قوى".

وعن شادى حسين وميسى، قال مدرب سموحة: "شادى حسين ومصطفى ميسى من اللاعبين الموهوبين ويستحقان التواجد فى النادى الأهلى، ولكن طريقة لعب المدرب ومنحه الفرص هى التى تنجح اللاعبين أو تسبب لهم المشاكل ويجب على المدرب أن يكون فى ضهر اللاعب حتى ينال الثقة".

وكان فريق سموحة حقق فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.