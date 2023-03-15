شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفضل استمرار بيرسى تاو أساسيا فى تشكيل الأهلي أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، استمرار لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو في تشكيل فريقه في مباراة القطن الكاميرونى المقرر لها السادسة مساء الجمعة القادم، في جاروا بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وظهر بيرسى تاو بشكل متميز في مباراة الاهلى الأخيرة أمام صن داونز رغم الخسارة بخماسية مقابل هدفين، وتمكن من تسجيل هدف وشكل خطورة دائمة على مرمى بطل جنوب أفريقيا كلما تسلم الكرة.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًّا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام 1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.