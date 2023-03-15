مانشستر سيتي يكتسح لا يبزيج بسباعية وهالاند يكتب التأريخ في دوري أبطال أوروبا



عبر مانشستر سيتي الإنكليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بسهولة تامة بعد أن أكرم وفادة ضيفه لايبتسيغ 7-0، في إياب ثمن النهائي ضمن مباراة سجل فيها هالاند 5 أهداف.



ووقع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند على الخماسية في الدقائق 22 من ركلة جزاء، 24، 45+2، 53، 57 والألماني إيلكاي غوندغان 49 والبلجيكي كيفين دي بروين 90+2.



وكان التعادل 1-1 سيطر على لقاء الذهاب بين الفريقين.



وبخماسيته هذه، بات هالاند ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد البرازيلي لويس أدريانو مع شاختار دانييتسك الأوكراتي في تشرين الأول/أكتوبر 2014، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني في آذار/مارس 2012.



وبالتالي، لم يخسر فريق غوارديولا في مبارياته التسع الأخيرة في كافة المسابقات، محققاً سبعة انتصارات وتعادلين.



هالاند يكتب التأريخ

أصبح المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي هو أصغر لاعب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يصل إلى الهدف رقم 33 في المسابقة.



ففي عمر 22 عاماً و236 يوماً سجل هالاند خماسية في شباك فريق لايبتسيغ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليدخل تاريخ المسابقة.



أهداف هالاند الـ 33 أحرزها في 25 مباراة خاضها في المسابقة وهو أقل عدد من المباريات يتمكن خلالها أي لاعب في دوري الأبطال من تسجيل هذا العدد من الأهداف.



أهداف هالاند الـ33 سجلت بواقع 8 أهداف في 6 مباريات مع زالتسبورغ النمساوي و15 هدف في 13 مباراة مع دورتموند و10 أهداف في 6 مباريات مع مانشستر سيتي.



كما أنها سجلت بواقع 18 هدف في الشوط الأول و15 هدف في الشوط الثاني.